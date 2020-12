Akseli Karsikas ei ole antanut Oulun vaatimattomien harjoitusolosuhteiden nousta kehityksensä tielle. Hän ei moiti kaupunkia, vaan on kiitollinen harjoittelunsa turvaamisesta poikkeusaikana. Kuva: Timo Heikkala

Telinevoimistelija Akseli Karsikkaalla, 18, on menossa viimeinen vuosi nuorten sarjoissa. Marraskuun SM-kisoista hän lähti kotimatkalle Ouluun mukanaan neljä kultaista ja kaksi hopeista mitalia. Suomen voimistelupiireissä on huomioitu Karsikkaan nousu kohti huippua. Sitä on myös ihmetelty.

Oulusta ei ole hetkeen noussut miesvoimistelijoita Suomen huipulle. Lisäksi Karsikas on joutunut antamaan tasoitusta harjoitusoloissa. Ouluhallin nurkkauksesta löytyy ahdas tila telinevoimistelun harjoitteluun, mutta edes kunnollista permantoa ei ole. Rekin ja hypyn alastulot joutuu tekemään pehmeään monttuun, joten kokonaisen kisasuoritusten harjoitteleminen ei ole edes mahdollista.