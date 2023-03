Oulun kaupungin omistus sijoitusyhtiö Partnera Oyj:ssä saa kovaa kritiikkiä sijoittamisen asiantuntijoilta. Kaupunkia kehotetaan laatimaan irtautumissuunnitelma pörssiyhtiöstä.

Oulun konsernijohtaja Ari Alatossava kertoo, että omistuksesta käydään keskusteluja ja pohdintaa.

Vuonna 2020 First North -kauppapaikalle listatun Partneran osakkeen arvo on pudonnut viime vuoden helmikuun 2,5 eurosta noin 0,75 euroon. Kiertotaloutta ja kestävää kehitystä painottavan yhtiön markkina-arvo on pudonnut vuodessa yli 90 miljoonasta eurosta alle 30 miljoonaan euroon.

Partnera julkisti tuloksensa viikko sitten perjantaina.