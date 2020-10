Tove Janssonin (Alma Pöysti) muumit syntyivät luonnoslehtiön reunaan. Jansson oli ensisijaisesti taidemaalari. Kuva: Tommi Hynynen

Tammikuussa sai ensi-iltansa Antti Jokisen Helene, ja nyt jo eteemme tuodaan toisen suomenruotsalaisen naistaiteilijan, Tove Janssonin, tarina.

Elokuvissa on paljon yhtymäkohtia taidenäyttelyissä pönöttämisineen ja päähenkilön identiteettikriiseineen. Ehkä silmiinpistävin ja hiukan häiritseväkin yhtäläisyys on, että Krista Kosonen näyttelee molemmissa tärkeän naissivuosan. Tove Janssonin nahkoihin solahtava Alma Pöysti sen sijaan on virkistävän tuore kasvo valkokankaalla. Svenska Teaternissa ja Tukholmassa näytelleellä Pöystillä on kokemusta Janssonin roolista muutaman vuoden takaisesta Tove-näytelmästä.