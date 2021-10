Koronan takia suljetussa Heikin (Pertti Sveholm) baarissa puhutaan henkeviä.

Mika Kaurismäen Yö armahtaa sujahtaa luontevasti korona-ajan elokuvien lokeroon.

Elokuva on kuvattu nopeaan tahtiin pienellä työryhmällä Kaurismäen itsensä omistamassa Corona-baarissa, joka on ollut suljettuna koronan takia. Tarinan tasollakin tapahtumat sijoittuvat Corona-nimiseen baariin, joka on suljettu koronan takia.