Hiukkavaaran kasarmin entinen ruokala ja laitoskeittiötilat tarjoavat lavastajalle ja valosuunnittelulle rikkaat eväät utuiseen tunnelmointiin tai räikeään realismiin. Kuvassa ilon airut sirkustaiteilija Angeliki Nikolakaki Kreikasta ja saarelle haaksirikkoutunut seilori Janne Saarakkala. Kuva: Janne-Pekka Manninen

Hylky on Pirjo Yli-Maunulan ja työryhmän neljäs upottava eli immersiivinen teos. Hylky on syvempi, traagisempi ja maagisempi kuin aiemmat Varjakka, Torni tai The Secret Garden, koska sen teemat kelluvat hyvin tässä ajassa.

Koronakriisi on ajanut ihmiset peruskysymysten eteen: henkisen selviämisen, eloon jäämiseen, tasavertaisuuden, epäitsekkään auttamisen, itsekkään leivän, vessapaperin ja yksityisten hengityskoneiden hamstraamisen ja mitä oudoimpien ilmiöiden keskelle.