Mervin (Susanna Pukkila) ja Katan (Almila Bagriacik) vierailu maalla käynnistää melkoisen mylläkän.

Nimby, Suomi 2020. Ohjaus: Teemu Nikki. Käsikirjoitus: Teemu Nikki & Jani Pösö. Kuvaus: Sari Aaltonen. Pääosissa: Susanna Pukkila, Almila Bagriacik, Elias Westerberg. – Plaza & Star, Oulu.

Teemu Nikin uutuuselokuvan nimi Nimby on lyhenne englanninkielisestä lausahduksesta ”not in my backyard” eli ei minun takapihallani.