Michael B. Jordan nähdään toimintajännärin kostonhimoisena eliittisotilaana. Kuva: Nadja Klier / Amazon Studios

Tom Clancy’s Without Remorse, Yhdysvallat 2021. Ohjaus Stefano Sollima. Käsikirjoitus Taylor Sheridan and Will Staples perustuen Tom Clancyn kirjaan. Pääosissa: Michael B. Jordan, Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Lauren London, Brett Gelman ja Guy Pearce. Kesto 1 h 49 min. – Amazon Prime.

Edesmennyt menestyskirjailija Tom Clancy (1947–2013) on ollut suosittu Hollywoodin elokuvatekijöiden keskuudessa aina John McTiernanin Punaisen lokakuun metsästyksestä (1990) lähtien. Clancyn romaanit sisälsivät kiehtovaa geopoliittista pohdintaa suurvaltojen usein tulenherkistä väleistä.