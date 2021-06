Hannaleena Haurun toinen pitkä elokuva Fucking with Nobody sai ensi-iltansa Venetsian elokuvajuhlilla syyskuussa. Elokuva on ensimmäinen festivaalin Biennale College Cinema -esityssarjassa esitetty suomalaiselokuva. Sarjan elokuvia on työstetty Venetsian biennaalin koulutusohjelmassa ja toteutettu biennaalin myöntämällä 150 000 euron mikrobudjetilla.

Fucking with Nobodyn myötä Hauru profiloituu elokuvantekijäksi sanan laajassa merkityksessä. Sen lisäksi, että hän on urakoinut käsikirjoittajana, ohjaajana ja leikkaajana, hän on myös näytellyt pääosan.