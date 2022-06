Yleisön lemmikiksi Täyttä terästä -näytelmässä nousee Veli-Pekka Sukkalan näyttelemä Riipakan perheen vilpertti Rauno-poika. Hän kantaa monta kopallista huumoria kaupungin teolliseen kasvutarinaan. Taustalla hohottavat lähisukulaiset Eila Riipakka (Oona Harju) ja Erkki Riipakka (Juha Puuperä). Kuva: Sari Jaatinen

Rautaruukki-juhlanäytelmä Täyttä terästä on Raahelle sydämen ja ytimen asia. Se näkyy konkreettisesti siinä innostuksessa, jolla lippuja on hankittu myös ensi-iltaa seuraaviin esityksiin. Kantaesitys on identiteettiin iskevä kulttuuritapaus, sillä sen tapahtumiin ja henkilöihin voi jokainen paikkakunnalta ja kauempaakin tuntea osallisuutta.

Tehtaan merkitys koko seutukunnalle ja samalla itse näytelmän mehu tiivistyy käsikirjoittaja ja säveltäjä Pauli Ylitalon laulutekstissä: "Ookko sää ajatellu mitä olla vois, jos ei Rautaruukkia tänne saatu ois?"