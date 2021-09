Shaun (Simu Liu) yllättää työkaverinsa Katyn (Awkwafina) taistelutaidoillaan.

Marvelin ensimmäinen aasialaisvetoinen elokuva Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings valottaa taistelulajit taitavan supersankarin Shang-Chin taustoja ja tasoittaa hahmon tietä tuleviin koitoksiin varsin onnistuneesti.

Kanadankiinalainen Simu Liu näyttelee San Franciscossa hotellin pysäköintipalvelijana työskentelevää Shaunia, joka ei ole menneisyydestään juuri pukahtanut. Työkaveri ja muutenkin paras ystävä Katy (Awkwafina) kuitenkin vaatii perusteellista selvitystä, kun Shaun yllättäen pistää kampoihin bussissa kimppuunsa käyneelle karskille rikollisjoukolle.