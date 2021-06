Zeke Banks (Chris Rock) jahtaa sadistista sarjamurhaajaa.

Eräänlaiseksi gore-kauhun lajityypin lippulaivaksi kohonnut Saw-elokuvien sarja on ehättänyt jo yhdeksänteen osaansa, eikä mahdollisuutta jatkon petaamiselle jätetä käyttämättä myöskään Spiral: From the Book of Saw -uutuudessa.

Tässä vaiheessa on jo päivänselvää, että sarja porskuttaa niin kauan kuin katsojat ovat valmiita maksamaan päästäkseen näkemään, millaisia uusia sadistisia tapoja teurastaa ihmisiä elokuvantekijät ovat taas keksineet. Muuta annettavaa jatko-osilla ei enää ole – jos on koskaan ollutkaan.