Vuonna 1970 Pellossa syntynyt Maria Peura asuu nykyään Porvoossa. Kantajat on kirjailijan viides romaani. Kuva: Jarmo Kontiainen

Kirjailija Maria Peura on tunnettu rankoista aiheistaan esikoisteoksesta lähtien, joka käsitteli insestistä pedofiliaa. Ympäristö on tässäkin sama, hänen kotiseutunsa Tornionjokilaakso, jonka ihmisiin viiltää korvamerkkinsä salakuljetus ja toisaalta meänkieli, jonka käyttelysssä ihmisten suussa Peura on mestari.

Pelkällä yleiskielellä romaanin julmankauniit kohtaukset olisivat paljon valjumpia. Samaan pyrkii romaanin tietoisesti valittu tapahtumia lähentävä aikamuoto, preesens.