Sakari Hintsala: Muotokuva, 2022, öljy. Kuva: Leena Kangas

Kuvat

Muotokuvia. Sakari Hintsalan näyttely Taidelainaamo ARTon ARTtilassa Oulussa, Hallituskatu 5, 20.3. saakka.

Sakari Hintsalan (s. 1954) näyttelyssä on esillä 12 muotokuvamaalausta. Osa teoksista on taiteilijan omakuvia, osassa mallina on ollut toinen ihminen.