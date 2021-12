Anne Swärd on myös Ruotsin kirjallisuusakatemian jäsen. Kuva: Thron Ullberg

Anne Swärd: Jackie. Suomentanut Jaana Nikula. Otava 2021.

”Tyttö on matkalla miehen luokse, vaikkei vielä tiedäkään sitä.” Se on maailman malli: on lampaita ja susia, on saaliita ja saalistajia.