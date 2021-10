Barney saa syntymäpäivälahjaksi kaikkien himoitseman muotilaitteen, mutta Roni ei olekaan ihan tavallinen robotti. Kuva: Locksmith Animation

Kömpelö ja joukkoon sulautumaton Barney haaveilee B-Botista, laitteesta, jollainen on kaikilla muilla paitsi hänellä: se on tykkäyksiä keräävä ja kaveripyyntöjä lähettävä muotilaite, jota ilman et ole mitään. Kuin ihmeen kaupalla Barney saakin oman B-Bottinsa, mutta käy ilmi, että laite on rikki.

Barney nimeää laitteen Roniksi. Koska Roni on rikki eikä sitä voi kytkeä verkkoon, Barnie alkaa itse opettaa B-Botilleen niitä asioita, joita toisten lasten laitteet skannaavat heidän sosiaalisesta mediastaan: kiinnostuksen kohteet, aamurutiinit, parhaat ystävät.