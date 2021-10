Riikka Anttonen: Kaksi versiota samasta.

Ensivaikutelma gallerian ovelta on todella minimalistinen. Näkyvillä on muutama pienikokoinen teos, joissa on havaittavissa jonkinlaista hillittyä viiva-aihetta. Riikka Anttosen näyttely ei ehkä avaudu katsojalle ryminällä, vaan pikku hiljaa, mutta se avautuu myös aivan sananmukaisesti.

Anttonen toteaa, että maalaus näyttää aina vain jotakin rajattua, ja niin paljon jää piiloon joka tapauksessa. Hänen omissa maalauksissaan kätketty ja näkyvä härnäävät toisiaan.