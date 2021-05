Rayan tehtävänä on löytää viimeinen lohikäärme. Vain sen avulla voi onnistua eripuraisten kansojen yhdistäminen.

Tätä olen odottanut: Disney-animaatio, jossa ei ole lainkaan prinssiä!

Lapsuudestani asti mammuttistudio Disney on suvereenisti hallinnut animaatioiden markkinaa ja kertonut tarinoita omalla, noh, kovin konservatiivisella suullaan. Tarinan päähenkilö on usein ollut prinsessa, jonka pulmat komea prinssi on tullut ratkaisemaan.