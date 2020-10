Scifisirkusteos O’DD alkaa tästä: paljas ihmishahmo yrittää tunkeutua muovikelmun läpi. Tämä on trampoliinitaiteilija Rauli Dahlbergin esityksen ensimmäinen syntymä. Näyttämölle tupsahtaa leikkivä ihminen, homo ludens. Kuva: Christoffer Colina

Korona on tehnyt nykysirkukselle kovasti hallaa. Käytännössä kaikki ulkomaanvierailut ovat seis. Kotimaassakin on hiljaista. Siksi on hienoa, että Pirjo Yli-Maunulan kuratoima Flow-sirkussarja pääsi jatkumaan helsinkiläisen Race Horse Companyn vierailulla erityisjärjestelyin.

Trampoliinivirtuoosi Rauli Dahlberg kypsytteli kahdeksan vuotta sooloteosta O'DD, jossa nykysirkus kumartaa science fictionille ja tieteiselokuvan klassikoille. Innoittajia ovat olleet Stanley Kubrickin tulevaisuutta esittänyt ja luonut klassikkoelokuva 2001: Avaruusseikkailu ja George Lucasin maanalainen dystopia THX-1138.