Samsam-animaatiossa avaruus näyttäytyy monenkirjavana lasten touhupuistona.

Pikku Kakkosen animaatiosarjasta parhaiten tunnettu avaruussankari Samsam on nyt saanut oman elokuvansa. Perheen pienimmille suunnattu seikkailu on nähtävillä ainoastaan suomeksi dubattuna. Jostain syystä tähän versioon monien tuttujen hahmojen nimet on sarjaan verrattuna muutettu.

Nimihenkilö (äänenä Roni Vesala) on edelleen kahden supersankarin lapsi, joka ei ole vielä löytänyt omaa kosmista voimaansa, mikä aiheuttaa sosiaalista alemmuudentuntoa superlasten koulussa. Uusi oppilas Mega (Ella Vesala) kertoo voivansa auttaa. Hänellä on kuitenkin omat motiivinsa ja kerrassaan kimurantti perhetaustansa.