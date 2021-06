Puutarhan ulkopuolella Petteri Kaniinia odottaa jännittävä maailma.

Petteri Kaniini: Kani karkuteillä (Peter Rabbit 2: The Runaway), Australia/Intia/Yhdysvallat/Iso-Britannia/Kanada 2021. Ohjaus: Will Gluck. Käsikirjoitus: Will Gluck, Patrick Burleigh. Suomenkielisissä pääosissa: Antti LJ Pääkkönen, Raili Raitala, Markus Niemi, Jarkko Niemi, Alina Tomnikov, Essi Hellén, Heikki Sankari, Ilkka Villi. – Plaza & Star, Oulu.

Kirjailija-kuvittaja Helen Beatrix Potterin (1866–1943) Petteri Kaniini on yksi rakastetuimmista koko perheen satuhahmoista. Yksinäisen lapsuuden elänyt Potter sai idean tarinoihin ja niitä kuvittaneisiin piirroksiin seuratessaan lemmikkikaniensa touhuja.