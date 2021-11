Paul McCartney East Hamptonissa Yhdysvalloissa 1975. Kuva: Linda McCartney / © Paul McCartney

Paul McCartney: Elämä & sanat – vuodesta 1956 nykypäivään. Toimitus ja johdanto Paul Muldoon. Suomentaneet Pasi Rakas Jääskeläinen ja Timo Korppi. Bazar 2021.

Yle TV1:n mainiossa Elämäni biisi -musiikkiohjelmassa Jukka Kuoppamäki valitsi elämänsä kappaleeksi The Beatlesin Let It Be -ikivihreän.

Lauluntekijä herkistyi silminnähden Pepe Willbergin Beatles-tulkinnasta.

Kuoppamäellä oli myös selkeä käsitys, mihin John Lennon – Paul McCartney -klassikossa kuultava Mother Mary viittaa.

– Jossain musiikkilehdessä, olikohan se Billboard, sanottiin, että se tulee luultavasti siitä, että Paulin äidin nimi on Mary. Siihen taruun mä en koskaan uskonut, koska ne eivät halunneet sanoa, mikä on totuus, että ne puhuu neitsyt Mariasta. Se on sen laulun salaisuus, Kuoppamäki sanoi lokakuun alussa nähdyssä jaksossa.

Nyt on kysyttävä laulun kirjoittajalta, oliko Kuoppamäki oikeassa.

”Äiti oli hyvin rauhallinen ihminen, ja kuten niin monet naiset, hän oli vastuussa perheemme jokapäiväisestä elämästä. Hän jaksoi rohkaista. Hän näytti tajuavan, että murehdin jo etukäteen, miten elämäni sujui ja miten minulle tulevaisuudessa kävisi. Niinpä hän sanoi: ’Kaikki järjestyy, älä huoli. Let it be.’

Heräsin unesta miettien, että siinä olisi loistava aihe lauluun. Aloitin siis olosuhteista ympärilläni – ja ongelmista lähipiirissä.”

”Sanoituksen ilmaisu ’Mother Mary’ on varsin yleisesti tulkittu viittaukseksi Neitsyt Mariaan. Jotkut teistä varmaan muistavat, että äitini Mary oli harras katolinen, mutta isäni protestantti, ja minut ja veljeni kastettiin. Joten kun uskonnosta puhutaan, vaikutteeni tulevat erityisesti kristinuskosta. Kuitenkin kaikilla uskonnoilla on omat valtavan hienot opinkappaleensa. En itse ole perinteisessä mielessä erityisen uskonnollinen, mutta uskon siihen, että on olemassa jonkin korkeampi voima, joka pystyy auttamaan meitä hädän hetkellä.

Tässä mielessä laulusta on tullut rukous, vaikkakin pieni sellainen. Sen keskiössä on eräänlainen kaipaus. Ja sana ’aamen’ itsessään merkitsee ’olkoon niin’.”

Näin vastaa Paul McCartney juuri suomeksi ilmestyneessä Elämä & sanat -teoksessa Kuoppamäelle ja muille Mother Maryn alkuperää pohtineelle.

Ensi vuonna 80 vuotta täyttävä brittimuusikko käy kaksiosaiseksi jaetussa kirjajärkäleessä läpi yhteensä 154:n kirjoittamansa kappaleen sanoja, sävellysten syntyhistoriaa ja laulujen kautta myös omaa elämäänsä.

Paul McCartney ratsastamassa tyttäriensä Heatherin ja Maryn kanssa Skotlannissa vuonna 1971. Kuva: Linda McCartney / © Paul McCartney

Mukana on luonnollisesti aimo annos Beatlesin tuotantoa, mutta myös McCartneyn Wings-yhtyeen lauluja sekä soolotuotantoa.

Mitään hurjia paljastuksia kirjasta on turha odottaa, sillä Beatlesista yhtyeenä ja bändin jäsenistä erikseen on kirjoitettu valtavasti.

Myös Beatlesin tuotanto on analysoitu etu- ja takaperinkin, mutta McCartney-versiota sävellyksistä ja erityisesti sanoituksista on kiehtova lukea. Tulkintojen sijaan luvassa on aitoja muistoja ja selityksiä.

Laulujen ympärille kerityt tarinat ovat syntyneet McCartneyn ja runoilija Paul Muldoonin käymien keskusteluiden pohjalta.

McCartney ja Muldoon tapasivat 2015–2020 yhteensä 24 kertaa ja tapaamisista kertyi 50 tuntia nauhoituksia, jotka on editoitu komeaksi, runsaan kuvituksen värittämäksi kokonaisuudeksi.

Kuten kirjan otsikkokin kertoo, McCartneyn opuksessa eletty elämä ja kirjoitetut laulun sanat kulkevat rinta rinnan.

”Luulen, että lukijat saattavat yllättyä siitä, miten usein minä mainitsen vanhempani näiden tulevien taustoitusteni aikana. Silloin, kun minä vasta aloitin tämän projektin, eivät Jim ja Mary McCartney todellakaan olleet ne ensimmäiset ihmiset, jotka tulivat mieleeni. Mutta kun aloin ajatella lauluja, joita olen kirjoittanut urani eri vaiheissa, en voinut olla huomaamatta sitä, että jopa silloin, kun en tietoisesti ollut ajatellut asiaa, he ovat toimineet alkuperäisenä innoitteena monen sellaisen sanaparin takana, jotka minä olen lauluihini raapustanut”, McCartney antaa kirjan johdannossa tunnustusta vanhemmilleen kaiken alkupisteenä.

Sanaristikoita täyttäneeltä ja luovan hassusti kieltä käyttäneeltä Jim-isältään McCartney peri rakkauden sanoja kohtaan.

Äiti-Maryn vaikutus McCartneyn muusikkouteen saattoi olla sittenkin kaikkein merkittävintä.

I Lost My Little Girl on kirjan vanhin sanoitus, jonka McCartney kirjoitti heti äitinsä kuoleman jälkeen.

”Ei tarvitse olla Sigmund Freud havaitakseen, että tämä laulu on hyvin suora reaktio äitini kuolemaan. Hän kuoli lokakuussa 1956 kammottavan nuorella iällä, vasta 47-vuotiaana. Minä kirjoitin tämän laulun tuona samana vuonna. Olin silloin neljäntoista vanha.”

McCartney mietti jo tuolloin laulun rakennetta, lainasi alkuun blueskaavaa (Well I woke up late this morning) ja teki tietoisia sävellysratkaisuja.

”Kappaleen soinnut menivät G-duurin kautta G7-sointuun ja C-duuriin, mikä on laskeva kuvio, joten siihen saatiin sellainen kellojen soittoa muistuttava efekti. Minä kuitenkin halusin melodian nousevan samalla, kun sointukulku meni alaspäin.”

Paul McCartneyssa oli siis selkeää biisintekijän vikaa jo 14-vuotiaana, mutta varsinaisesti hän pääsi vauhtiin, kun hän tapasi John Lennonin Wooltonin kyläjuhlilla hieman myöhemmin.

”Minusta tuntuu, että hän ei silloin halunnut todella olla kanssani tekemisissä, koska minä olin häntä nuorempi, mutta hänen täytyi ikään kuin myöntää, että siinä oli, no, ilmeisesti jonkin verran lahjakkuutta mukana.”

John Lennon ja Paul McCartney Abbey Road -levyn kansikuvaussessioissa Abbey Road -studioilla vuonna 1969. Kuva: Linda McCartney / © Paul McCartney

Kohtaamisesta alkoi merkittävä ajanjakso, jossa liverpoolilaisnelikko ensin lyhyessä ajassa valloitti maailman ja sitten ajautui välirikon jälkeen soolourille, joka McCartneyn kohdalla jatkuu yhä voimallisena – viime vuonna ilmestynyt McCartney III on parasta soolo-Maccaa pitkään pitkään aikaan.

John Lennon oli oikeassa – lahjakkuutta Paul McCartneyssa todellakin riittää.