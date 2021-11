Kun Aino-Kaisa Saarinen nousee Liberecin kympin MM-voittajana ensi-illassa korkeimmalle palkintopallille, teatteriyleisön valtaa urheiluhurmos. Näyttelijä Maija Andersson nostaa kätensä tuuletukseen ja saa spontaanit raikuvat aplodit.

Tämä kertoo kirkkaimmin, että Kaisa-Liisa Logrénin ohjaama Tahto-näytelmä koskettaa yksilötarinallaan, mutta myös yhteisöllisenä voitto kotiin -kokemuksena. Salissa on hetkellisesti suuren urheilujuhlan tuntua. Urheilun ja teatterin maailmat syleilevät yhteistä voittajaa.

Samalla on aistittavissa, että tietyt korona-ajan aiheuttamat patoutumat purkautuvat sekä näyttämöllä että katsomossa. Oulun teatterin suurelle näyttämölle ponnistaa koronasulun sisältä suorituskykyinen tekijäjoukko, jonka venyvyys on maksimaalista ja esiintyminen antaumuksellista. Se välittyy hyvin rampin yli, että tekijöillä on yhteisymmärryksessä kivaa.

Tahto on kirjailija ja dramaturgi Aina Bergrothin käsikirjoitus Pekka Holopaisen kirjoittaman urheilijaelämäkerran pohjalta. Jo kirjaan on tuotu mukaan moniäänisyys. Esiin nousee kärkeviäkin sitaatteja Aino-Kaisa Saarisen lähipiiristä sekä siviilistä että kilpakentiltä.

Käsikirjoittaja Aina Bergroth ja ohjaaja Kaisa-Liisa Logrén jatkavat siitä. Saarisen kanssakulkijoita ovat Aino-Kaisan isä ja äiti, valmentaja Jarmo Riski, puoliso Tom, pahin kilpasisko Virpi Kuitunen ja tennistähti Andre Agassi.

Lavastaja ja videosuunnittelija Veera-Maija Murtolan villiä mielikuvitusta saa kiittää siitä, että suuri näyttämö on niin variaatioihin valmis ja yllätyksellinen paikka.

Toteutus on piristävällä ja päivitetyllä tavalla monimediainen. Näyttämöllä vaeltaa kavalkadi suurennettuja valokuvia Saarisen kotialbumista. Suunmuotoisista pilvistä muodostuvalle "valkokankaalle" heijastetaan pahimman kilpasiskon poseerauksia sekä Aino-Kaisan ja kaksossisaren Maija-Siskon autenttinen vauvakuva. Pahvihahmot Kauhavan pappa ja Sylvi-mummo kantavat paitsi ajallista jatkumoa myös sarjakuvallisuutta lavalle. Mukana on videoita ja tv-klippejä, urheiluselostusta ja haastatteluja. Taustatyö on ollut mittava ja perusteellinen.

Uudelleen esitettyä todellisuutta edustaa videolle näytelty Hiihtoliiton puheenjohtajan Paavo M. Petäjän vetämä Lahden MM-kisojen katastrofaalisen doping-skandaalin tiedotustilaisuus kahdenkymmenen vuoden takaa.

Tahto tuo näyttämölle sprinttejä, valheita ja videonauhaa: voitonriemua, kateutta, narsismia ja häpeää. Pieni karsinta tekstin määrässä ei olisi haitannut.

Hän jättää tilan avoimeksi ja nostaa esiin pyörönäyttämön, johon uppoavat niin suo kuin hiihtoladutkin. Mika Ryynäsen suunnittelemilla valoilla ja hiilihappolumella näyttämö saadaan pakkasen puolelle.

Ketterä kerronta ei olisi mahdollista ilman liikuteltavaa, palasteltua lavastusta. Suunmuotoisista pilvistä muodostuva elementti on paitsi kaunis myös hauska ja toimiva keksintö.

Tahto-näytelmässä käytetään paljon videoita, valokuvaheijasteita ja haastattelutaltiointeja. Lavastaja Veera-Maija Murtolan kekseliäs ratkaisu "valkokankaaksi" on suunmuotoisista pilvistä muodostuva screen. Kuva: Kaisa Tiri

Huippuhieno visionääri tämä oululaislähtöinen lavastaja, jonka kanssa oululaislähtöinen ohjaaja Kaisa-Liisa Logrén on tehnyt yhteistyötä jo aiemmin, mikä näkyy.

Urheilun kulissit rytisevät kunnolla Oulun isolla näyttämöllä. Pukusuunnittelussa Emilia Erikssonin kädet ovat aika sidotut verkkareihin, sinivalkoisiin kisa-asuihin, tuulipukuihin ja vauhtiraitoihin.

Roolityöskentelystä on runsaasti hyvää sanottavaa. Maija Andersson on Aikkunsa tutkinut ja ratkonut. Näytelmän loppumetreillä – ainakin kymmenenneltä riviltä – hän alkaa erehdyttävästi muistuttaa ulkonäöltäänkin Aino-Kaisa Saarista, joka saa puheenvuoron tunteellisessa haastattelussa viimeisten kisojen jälkeen.

Eikä kannata ohittaa huumoria. Sitä on siroteltu sinne tänne kuin karpaloita. Aino-Kaisa Saarisen isä (Henri Halkola) naurattaa sprintti-intoilullaan. Pehmeämpi äiti (Jaana Kahra) odottaa tyttären joka kerta lopettavan hiihtämisen.

Pentti Korhonen tekee valmentaja Jarmo Riskistä sympaattisen tyypin, joka tasapainoilee hankalan valmennettavansa kanssa ja neuvoo nauttimaan, eikä huhkimaan.

Näytelmän toiseksi päähenkilöksi tituleerattu Virpi Kuitunen (Susanna Pukkila) tuo mukaan juuri sitä kipinää, mitä Vipe-fanit varmaan Aikku-näytelmältä odottavat. Toinen kova vastus ja peili Aikulle on oma sisar Maija-Sisko (Salli Halkola).

Antti Tuiskun Mä hiihdän ja Laura Närhen Siskoni on kuin sävelletty Tahtoa varten.

Timo Pesonen näyttelee Aikun uskollista puolisoa Tomia, mutta nostaa esiin tiiviillä hauskalla luonnekuvalla myös Ruotsin ja Suomen hiihtomaajoukkueiden päävalmentajan Magnar Dalenin.

Pesosen Dalen ja Antti Launosen muikea Andre Agassi ovat hyviä esimerkkejä epätosikkomaisesta roolityöstä.

Tahtoa on helppo katsoa. Se on niin loppuun mietitty. Vaikka tapahtumia on paljon eri paikoissa, teknisesti siirtymät ovat taikatempunomaisia.

Iloista kiritystä ja ajankuvaa esitykseen sirottelevat osuvat musiikkivalinnat ja Petri Kauppisen koreografioimat kohtaukset, joissa näyttämöilmaisu liukuu tanssiksi. Antti Tuiskun Mä hiihdän ja Laura Närhen Siskoni on kuin sävelletty Tahtoa varten.

Vaikka Aino-Kaisa Saarisen urheilu-ura kilpaladuilla on päättynyt, Tahto-näytelmässä ei ole parasta ennen päivämäärää. Kohuja ja käryjä tulee uusia. Klikkiuutisoinnissa tukkanuottasilla olemiset ja menestyksen tielle tulevat kompastumiset myyvät eniten.

Jos hiihto tai kilpaurheilu eivät kiinnosta, sen voi paljastaa, ettei näytelmä pysähdy Aino-Kaisa Saarisen henkilöön ja kilpaurheilijan uraputkeen. Esitys pyrkii henkilökohtaisesta kohti yleisempää. Teatteritulkintana Tahto kurottaa kilvoitteluun, uhrauksiin ja jaksamiseen mediajulkisuuden takana. Se jättää ilmaan isoja kysymyksiä siitä, kenen ideaalia urheilija toteuttaa, kenen ideasta ja kenen hyväksi loppujen lopuksi lähtee laduille. Antti Tuiskun tavoin itse kukakin kysyy, jos nyt jaksan vielä tämän yhden mäen yli, onko sen jälkeen uusi mäki?

Aino-Kaisa Saarisen (Maija Andersson, oik.) kovimpia kilpakumppaneita ovat hiihtäjä Virpi Kuitunen ja oma kaksossisar Maija-Sisko (Salli Halkola, vas.). Sisko tuo Aikulle lepyttelykakun riidan jälkeen Pjonjangin kisakoneeseen. Kuva: Kati Leinonen/ Oulun teatteri