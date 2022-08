Taiteen kokeminen on aina subjektiivista, mutta aina se ei ole kaikille saavutettavissa samoin. Mercedes Balarezon (vas.), Anna Olkinuoran ja Maija Holopaisen esitysdemo Lullabies for the Weary on huomioinut jo lähtökohdissaan esimerkiksi näkörajoitteiset ja ei-suomenkieliset – ryhmät, jotka helposti jäävät perinteisessä teatteriesityksessä paitsioon.

Kuva: Harsha Chawan