Heidi Stålnacke: Sula, 2020, kierrätysmuovi, kuitusiima.

Material Light. Näyttely Pohjoisen valokuvakeskuksen galleriassa Oulussa, Hallituskatu 7, 23.12. saakka.

Pohjoisen valokuvakeskuksen ja MUU ry:n rinnalla Material Light -näyttelyn kolmantena toteuttajana on toiminut Suomen valotaiteen seura FLASH. Seuran sivuilta voi löytää aika kattavasti vastauksia kysymykseen, mitä valotaide on. Lyhyesti: valotaiteessa valo on määräävässä roolissa joko materiaalina tai teemana.