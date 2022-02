Veli-Matti Uralin mielestä Spider-Man: No Way Home -uutuudessa pysyy kärryillä, vaikka ei kaikkia aiempia Spider-Man -elokuvia ole nähnytkään. Toisaalta viittauksia aiempaan on sen verran paljon, että ihan kylmiltäänkään sitä ei kannata katsoa.

Kuva: Anssi Juntto