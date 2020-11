Yksinäisen pojan (Petr Kotlár) matka vie läpi synkkääkin synkemmän metsän. Kuva: Jan Dobrovský

Onko ihminen pohjimmiltaan hyvä vai paha, on lajiamme kautta aikain askarruttanut kysymys. Siihen on annettu vuosisatojen kuluessa lukuisia erilaisia vastauksia.

Totuus lienee se, ettei mitään "pohjimmiltaan" ole olemassa. Ihmisellä on valmius niin rakentavaan kuin tuhoavaankin toimintaan, molemmat on sisäänrakennettu lajimme perusolemukseen. Olosuhteilla on huomattava merkitys, mihin suuntaan lähdetään.