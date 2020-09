Koesoitto (Das Vorspiel), Saksa/Ranska 2019. Ohjaus: Ina Weisse. Pääosissa: Nina Hoss, Simon Abkarian, Ilja Monti. – Plaza, Oulu.

Elokuvan ja klassisen musiikin välinen suhde on ristiriitainen. Vaikka elokuvamusiikki itsessään on musiikin lajeista yleensä lähimpänä klassisen keinoja ja tyylisuuntia, elokuvien aiheena taidemusiikki on melko harvinainen. Onhan elokuva massojen laji, populaariviihdettä, ja klassinen musiikki taas nykypäivänä korostetusti aika rajatun eliitin harraste.