Ranskalaisohjaaja Alexandre Aja on niittänyt mainetta The Hills Have Eyesin uusintafilmatisoinnin ja Piranha 3D:n kaltaisilla kauhuelokuvilla. Suoratoistopalvelu Netflixissä keskiviikkona julkaistu ranskalais-amerikkalaista tuotantoa oleva scifi-trilleri Happi sujahtaa varsin luontevasti samaan jatkumoon.

Kanadalaisen Christie LeBlancin käsikirjoittama Happi rakentuu tutun oloisista palasista niin scifin kuin pieneen tilaan sijoittuvien trillerienkin saralta, mutta kokonaisuutena elokuva jättää yllättävänkin tuoreen vaikutelman.