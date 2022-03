Lauri Lahtinen: Ei pelota yhtään. Kuva: Kangas Leena

Huumorinkukkia. Näyttely Neliö-Galleriassa Oulussa, Asemakatu 37, 13.3. saakka.

Naivistisen taiteen Huumorinkukkia-näyttelyllä on pitkät perinteet. Jos oikein laskin tämänkertainen on (noin) kahdeskymmenes näyttely tämän nimen alla. Pari vuotta näyttely on ollut tauolla, edellinen järjestettiin vuonna 2019, mutta nyt Neliö-Gallerian laajennuttua myös kellarikerrokseen on kattaus aiempaa runsaampi. Mukana on teoksia 16 taiteilijalta.