Lance Henriksen näyttelee muistisairasta Willis-isää ja Viggo Mortensen hänen John-poikaansa Falling-elokuvassa.

Uutuusdraama Falling on monilahjakkaan amerikantanskalaisen näyttelijän Viggo Mortensenin ensimmäinen valkokangaselokuva, jonka hän on itse käsikirjoittanut ja ohjannut. Tuottajana ja säveltäjänä hän on kunnostautunut aiemminkin.

Muistisairautta ymmärtävästi käsittelevä Falling on ollut Mortensenille hyvin henkilökohtainen projekti, sillä hänen molemmat vanhempansa kärsivät aikoinaan dementiasta. Mukaan on suodattunut paljon muutakin omakohtaista aina lapsuuden sorsajahdista lähtien.