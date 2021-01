Lietolainen Roope Lipasti on toiminut lastenkirjailijana sekä toimittajana, pakinoitsijana ja kolumnistina. Kuva: Riikka Kantinkoski

Tuotteliaan Roope Lipastin uutuusromaanin keskiössä ovat lapseton pariskunta, Jussi ja Riikka, sekä Riikan yksinhuoltajasisko Hanna ja tämän tytär Veera. Aikuiset ovat nelikymppisiä, Veera seitsemän. Jussi ja Riikka ovat Veeran kummeja.

Kaatopaikan työnjohtaja Jussi on romaanin kertojahahmo ja päähenkilö. Riikka-puoliso on ennenaikaisella eläkkeellä, mutta tekee vapaaehtoistyötä naisten ja lasten turvakodissa. Hän on ollut nuorena lahjakas taitoluistelija. Nykyisin Riikka harrastaa hautajaisissa kuokkimista.