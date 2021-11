Eternals

(The Eternals), Yhdysvallat 2021.

Ohjaus: Chloé Zhao.

Käsikirjoitus: Chloé Zhao, Patrick Burleigh, Ryan Firpo ja Kaz Firpo.

Pääosissa: Richard Madden, Gemma Chan, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan, Angelina Jolie, Kit Harington.

Näytökset: Plaza & Star, Oulu. Kesto 2 h 38 min.

Kriitikko kiteyttää

Hyvää: Visuaalisuus on tällaiselle ylimaalliselle jumalsaagalle odotetusti mykistävää luokkaa. Näyttelijäkaarti on ihanteellinen sekoitus tunnettuja Hollywood-tähtiä ja tuntemattomampia näyttelijälahjakkuuksia. On myös kiitettävää, että Eternalsin lukuisissa eri henkilöhahmoissa on huomioitu rodullinen ja seksuaalinen moniarvoisuus.

Huonoa: Käsikirjoitus on yllättävä kompastuskivi. Kun paikasta ja vuosituhannesta toiseen poukkoileva kerronta yhdistetään 2,5-tuntiseen, kropan ja pakarat puuduttavaan kestoon, lopputulos on hyvin kahtiajakoinen. Eternalsista joko pitää varauksettomasti – tai sitten sen haluaa unohtaa saman tien.