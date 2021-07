Tällä rannalla ei hiekka uimahousuissa ole suurin ongelma (Gael García Bernal, Vicky Krieps).

M. Night Shyamalan on yksi harvoista nykyohjaajista, joka on onnistunut tekemään itsestään tunnetun nimen. Hänen elokuviaan mainostetaan säännönmukaisesti ohjaajansa, ei niinkään päätähtiensä nimellä. Tämä siitä huolimatta, että vuoristoratamaisen epätasaisella urallaan Shyamalan on toistuvasti ollut myös murska-arvioiden kohteena.

Joillekin hänen nimensä on muuttunut jo synonyymiksi paisuneelle kunnianhimolle, joka koettaessaan toteutua lässähtää kuin pannukakku.