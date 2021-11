Vanhat konkarit Tommy Lee Jones ja Robert De Niro nähdään Hollywood-komedian päärooleissa.

Elokuvat

The Comeback Trail, Yhdysvallat/Britannia 2020. Ohjaus: George Gallo. Pääosissa: Robert De Niro, Tommy Lee Jones, Morgan Freeman. – Plaza & Star, Oulu.

The Comeback Trailin ensi-ilta ei sattunut ehkä ihan parhaaseen kohtaan. Viime kuussa näyttelijä Alec Baldwin ampui vahingossa kuvaajan lännenelokuvan filmauksissa. The Comeback Trail on musta komedia tuottajasta, joka haluaa tappaa päätähtensä lännenelokuvan filmauksissa. Tarinassa ei sentään käytetä paukkupanosten vaihtamista oikeisiin.