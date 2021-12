Laura Malmivaara tunnetaan näyttelijänä useista tv- ja elokuvarooleistaan. Vaiti on Malmivaaran debyytti kirjailijana. Kuva: Jouni Harala

Esikoisromaani

Laura Malmivaara: Vaiti. Otava 2021.

Vanhan sanonnan mukaan kosto on ruokalaji, joka on paras tarjoilla kylmänä. Tuskin näyttelijä, valokuvaaja ja nyt myös esikoiskirjailija Laura Malmivaara (s. 1973) on autofiktiivistä tilitystään revanssiksi tai puolustuksen puheenvuoroksi tarkoittanut, mutta sellaisenakin se kyllä moitteettomasti toimii.