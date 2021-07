Billie Holiday (Andra Day) on elokuvassa jatkuvasti viranomaisten hampaissa. Viranomaisten laulajaan kohdistama vaino ei ole sepitettä. Kuva: Takashi Seida

Laulaja Billie Holiday on jälleen pinnalla. Viime vuonna saimme James Erskinen ohjaaman dokumenttielokuvan Billie, ja nyt nähtävillä on The United States vs. Billie Holiday, joka on dramatisoitu kuvaus laulajan elämästä.

Kuten elokuvan nimikin kertoo, Lee Danielsin (jonka aiempia ohjauksia ovat muun muassa Precious ja The Butler) ohjaama The United States vs. Billie Holiday nostaa päähenkilönsä suurimmaksi vastustajaksi hänen kotimaansa. Täten Danielsin elokuva liittyy osaksi rodullis-historiallista tilintekoa, joka parhaillaan käy Yhdysvalloissa ylikierroksilla ja sai näkyvimmät ilmauksensa viime kesän tuhoisissa mellakoissa.