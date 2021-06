Usnavi (Anthony Ramos) unelmoi lottovoitosta ja paremmasta huomisesta.

Nyt kun (musiikki)näytelmiä ei vielä pääse katsomaan, musikaalitunnelmaan pääsee silti Jon M. Chun elokuvan myötä. In the Heights on alunperin Lin-Manuel Mirandan kirjoittama musikaali, joka nyt tuodaan valkokankaalle valtavalla tuotannolla. On tanssijoita, koreografioita, kuoroa, lavasteita ja jopa tarkkaan harkittuja, koreografisia erikoistehosteita.

Usnavi (Anthony Ramos) on maahanmuuttajaperheen vesa Washington Heightsista. Hän yrittää muiden kaltaistensa tavoin kasvattaa juuriaan vieraaseen maahan ja unelmoi lottovoitosta ja muutosta takaisin Dominikaaniseen tasavaltaan.