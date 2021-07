Sophie (Lily Wahlsteen) ja Lasse (Elis Gerdt) viettävät perheineen juhannusta, josta ei ihmissuhdedraamaa puutu. Kuva: Niklas Maupoix

Lasse, ruotsiksi Sune, on suosittu ruotsalainen nuortenkirjasarja, josta tehtyjä elokuvia on nähty meilläkin. Anders Jacobssonin ja Sören Olssonin luoma Lasse on länsinaapurissa kuin meillä Risto Räppääjä: suosittu kohderyhmänsä keskuudessa niin kirjoina kuin leffoinakin.

Juoni keskittyy Lassen ja tämän ihastuksen Sophien suhteeseen. Aikuisten (käsikirjoittajien) mielestä ehkä söpöä, mutta lapsen tasolta katsottuna päälleliimattua.