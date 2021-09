Ryhmä Hau saa pelastustehtävän, jonka temmellyksessä Vainu (keskellä) joutuu kohtaamaan menneisyytensä.

Kun suosittu lasten tv-sarja viedään valkokankaalle, käy usein niin, että kyseessä on vain pitkitetty ja köykäisesti kirjoitettu jakso tutusta sarjasta. Ryhmä Hau -elokuva tuntuu kuitenkin kokonaiselta, suhteellisen eheältä elokuvalta pelastajapentujen faneille. Valkokankaalle sen animaatiojälki on melko yksinkertaistettua, mutta ymmärrän, että tv-sarjan visuaalisuudelle on haluttu pysyä uskollisina.

Ryhmä Haun suuri fani, nokkela mäyräkoira Lilli, ottaa huolestuneena yhteyttä Rikuun ja pentuihin.