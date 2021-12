Koulutyttö (Zhou Dongyu) saa katupojasta (Jackson Yee) suojelijansa.

Koulukiusaaminen on maailmanlaajuinen ongelma, kuten kiinalaisvalmisteinen Better Days osaltaan osoittaa. Valtahierarkiat ovat ihmislajin yhteinen piirre, kuten myös niiden suomat mahdollisuudet toisten alistamiseen.

Kiusaaminen on tosin turhan laimea termi sellaiselle pitkäkestoiselle rääkkäykselle, josta ilmiön pahimmassa muodossa on kyse. Better Days alkaakin yhden uhrin itsemurhalla. Piinaajat eivät tästä havahdu, vaan siirtävät huomionsa uhrin kaveriin, lukiolaistyttö Chen Nianiin (Zhou Dongyu).