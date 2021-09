Historiallisessa fantasiassa The Green Knight yliluonnollinen kummajainen (Ralph Ineson) saapuu Kuningas Arthurin hoviin haastamaan sen ritareita kohtalonomaisella tavalla.

Nousevista ja lahjakkaista elokuvaohjaajista puhuttaessa on erityisesti mainittava amerikkalainen David Lowery. Kanadalaisen Denis Villeneuven tavoin Lowery on luonut viimeisen vuosikymmenen kuluessa monipuolisen uran erilaisilla elokuvilla, mukaan lukien Ain’t Them Bodies Saints (2013), Pete ja lohikäärme Elliott (2015) ja A Ghost Story (2017). Seuraavaksi ohjaaja on tekemässä uutta versiota Peter Panista, nimeltään Peter Pan & Wendy.

Loweryn uusin elokuva, The Green Knight on kiehtova historiallinen fantasia. Kuolemasta ja petoksesta kertova miehuuskoe perustuu vuoden 1375 tienoilla kirjoitettuun ritarirunoelmaan, jonka todellista kirjailijaa ei tiedetä.