SS-luutnantti Hauser (Matti Toivio, etualalla) sekä suomalaiset kersantti Myllykoski (Marko Salminen) ja sotamies Lahtinen (Antti Peltonen) etsivät pyhää maljaa.

Elokuvat

Verimalja, Suomi 2022. Ohjaus & kuvaus: Jarno Elonen. Käsikirjoitus: Pekka Rintala & Jarno Elonen. Pääosissa: Marko Salminen, Pasi Gerlander. – Plaza, Oulu.

Sotadraama Verimalja on harvinaisen kunnianhimoinen kotimainen indie-elokuva. Yli kymmenen vuotta tuotannossa olleen elokuvan tekoon on osallistunut reilut 200 henkeä. Projektin alkaessa monet heistä olivat vielä alan opiskelijoita, mutta vuosien mittaan heistä on tullut ammattilaisia.