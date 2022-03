Eivindin (Herbert Nordrum) ja Julien (Renate Reinsve) tapaaminen on yksi elokuvahistorian erikoisimpia.

Elokuvat

The Worst Person in the World (Verdens verste menneske), Norja / Ranska / Ruotsi / Tanska 2021. Ohjaus: Joachim Trier. Käsikirjoitus: Joachim Trier & Eskil Vogt. Kuvaus: Kasper Tuxen. Pääosissa: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum. – Plaza & Star, Oulu.

Norjalaisohjaaja Joachim Trierin uutuuselokuva The Worst Person in the World on omaperäinen sekoitus romanttista komediaa ja melankolista kasvudraamaa.