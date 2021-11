Osia Tanja Koistilan installaatiosta Erillisyyden osa-alue. Kuva: Kangas Leena

Erillisyyden osa-alue. Tanja Koistilan näyttely Galleria 5:ssä Oulussa, Hallituskatu 5, 28.11. saakka.

Kuvataiteilija Tanja Koistilan (s. 1974) näyttelykokonaisuus on installaatio, joka rakentuu valokuvista sekä kankaasta ja vanusta toteutetuista kolmiulotteisista osista. Ainoastaan näyttelytilan ensimmäinen teos on erikseen nimetty, kertoo teksti. Tämä valokuva, joka samalla on osa viiden muun rakenteeltaan samankaltaisen kuvan sarjaa, on nimeltään Levollisuus.