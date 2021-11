Silkkiapina Passepartout joutuu ystävineen villeihin seikkailuihin.

Tarinan keskiössä on kiusattu silkkiapina Passepartout, joka haaveilee urasta tutkimusmatkailijana, mutta hänen takertuva äitinsä ei missään nimessä aio päästää poikaansa maailmalle. Kun Passepartout kohtaa omahyväisen sammakon, Phileas Frogin, kaksikko lyö vetoa kiertävänsä maailman 80 päivässä. Peräänsä he saavat etsivä Fixin, joka on varma siitä, että Phileas ryösti lähtiessään pankin.

Animaatio on kehnosti käsikirjoitettu, animoitu ja ääninäytelty. Se törmää samaan kompastuskiveen kuin moni kaltaisensa: yksinkertaisesta juonestaan ja lapsellisista hahmoistaan huolimatta se sisältää pilkkaa ja väkivaltaa, joten ikäraja on syystäkin nostettu seitsemään.