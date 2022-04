Aiemminkin kauhuelokuvissa (muun muassa Kauna 2, Warm Bodies, Lights Out) kunnostautunut Teresa Palmer näyttelee The Twin – Paha kaksonen -uutuudessa tragediasta toipuvaa Rachelia.

Vaikka suomalaisessa elokuvassa on ollut kauhuelementtejä 1920-luvulta lähtien, kovin montaa puhdasveristä kauhuelokuvaa meillä ei ole tehty. Parhaillaan on kuitenkin teatterikierroksella kaksi pieteetillä tehtyä kotimaista kauhuelokuvaa, jotka on noteerattu myös maailmalla.

Jos Hanna Bergholmin ohjaama Pahanhautoja luotti suomen kieleen ja suomalaisiin näyttelijöihin, mutta haki eksotiikkaa Latvian maisemista, on Taneli Mustosen The Twin – Paha kaksonen jo tarinansa pohjalta englanninkielinen ja vastaavasti kuvattu Virossa.