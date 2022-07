Palomiehen ammatti on pikku-Jonnan suurin haave.

Koko perheen komedia Tulisielu tarjoaa ensimmäisen kolmen minuutin aikana kaikki visuaaliset animaatiokliseet: kömpelöt hahmot, vauhdikkaan takaa-ajon, läheltä piti -tilanteen hidastuksineen, puhetta ymmärtävän lemmikin ja putoamiskohtauksen, jossa päähahmojen kielet lepattavat tuulessa. Elokuvan edetessä edellämainitut toistuvat ja kertautuvat taukoamatta.

Eletään 1930-luvun New Yorkissa, jossa tuhopolttaja vainoaa Broadway-teattereita. 16-vuotias Jonna on haaveillut palomiehen ammatista aina, mutta isä murskasi tytön toiveen jo pienenä kertoen, ettei naisia hyväksytä palomiehiksi. Isäkin on vaihtanut palomiehen työn turvallisempaan räätälin ammattiin. Kun isä jälleen ottaa vastaan palopäällikön tehtävän, Jonna pestautuu tämän tiimiin vapaaehtoiseksi – ”Joeksi” naamioituneena.