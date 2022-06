Karina Sainz Borgo liikkuu nyt vertauskuvallisemmassa ympäristössä kuin venezuelalaisen yhteiskunnan romahdusta kuvanneessa edellisessä romaanissaan. Kuva: Jeosm

Romaani

Karina Sainz Borgo: Kolmas maa. Suomentanut Satu Ekman. Aula & Co 2022.

Karina Sainz Borgon edellinen romaani Caracasissa on vielä yö oli vereslihainen kuvaus venezuelalaisen yhteiskunnan romahduksesta "chávismon" kourissa. Kolmannessa maassa hän on vaihtanut konkreettisesta historiasta vertauskuvallisemmille mannuille, vaikka teemana on tälläkin kertaa elämä väkivaltaisissa poikkeusoloissa.