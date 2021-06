Vaikka Samuli Kakko on suuri musikaalien ystävä, on hän nähnyt jo liikaa musikaalien onnellisia loppuja. – Kyynisenä ihmisenä kaipaan joskus jotain muutakin. Se olisi piristävää ja herättäisi enemmän tunteita, jos tarina ei aina päättyisi onnellisesti, Kakko toteaa. Kuva: Anssi Juntto

Palkittuun Broadway-musikaaliin perustuva musikaalielokuva In the Heights (Plaza & Star) vie katsojan maahanmuuttajavoittoiseen kortteliin New Yorkiin.

– Aivan mainio kesäleffa. Kuumia latinorytmejä, huikeita tanssinumeroita, ja onhan itse juonessakin helle isossa osassa, musiikkiteatteriesiintyjä Samuli Kakko toteaa.