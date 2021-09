Madison (Annabelle Wallis) näkee kauheita kaiken maailman kauhuelokuvista ammentavassa Malignantissa.

Saw'n (2004), Riivatun (2010) ja Kirotun (2013) kaltaisten kauhuelokuvahittien ohjaajana tunnetuksi tullut James Wan on viime aikoina kunnostautunut kauhun saralla lähinnä tuottajana.

Nyt Wan on kuitenkin ohjannut Malignant-uutuuden, jonka hän on ideoinut yhdessä itsekin valkokankaalla vilahtavan näyttelijäpuolisonsa Ingrid Bisun kanssa. Elokuvan varsinainen käsikirjoitus on kreditoitu niin ikään kauhuun vihkiytyneelle Akela Cooperille.